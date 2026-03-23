Сквер в центре Нижнего Новгорода назовут в честь академика Гапонова-Грехова

Ранее с такой инициативой выступил ИПФ РАН, основанный самим Андреем Гапоновым-Греховым.

Источник: Нижегородская правда

Сквер на пересечении улиц Ульянова и Провиантской назовут в честь академика Андрея Гапонова-Грехова в Нижнем Новгороде. Такое решение единогласно приняли на заседании гордумы 23 марта.

Напомним, что ранее с инициативой выступил ИПФ РАН, основанный самим Андреем Гапоновым-Греховым. Предложение получило официальную поддержку. Сквер также выбрали неслучайно: долгие годы академик жил вблизи него, а рядом также находится Институт. Открытие монумента приурочат к 100-летию со дня рождения нижегородского ученого, которое будет отмечаться в 2026 году.

Андрей Гапонов-Грехов был нижегородским физиком, академиком РАН, доктором физико-математических наук. В 1976 году он основал Институт прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде, где до 2003 года проработал в качестве его директора. 2 июня 2022 года он скончался.

