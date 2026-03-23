Волгоградку осудят за продажу пенсионерам газоанализаторов по космическим ценам

Отметим, волгоградке вменяется участие в преступном сообществе, мошенничество и покушение на мошенничество в составе организованной группы. Фигурантка уже признала вину и заключила соглашение со следствием. Проверив материалы, обвинительное заключение в её отношении было утверждено прокуратурой и направлено в суд. Впервые в регионе обвиняемая смогла ознакомиться с документом в электронном виде. Это один из первых шагов по цифровизации поддержки гособвинения.