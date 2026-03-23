В Красноярском крае произошли две аварии, в которых пострадали дети

По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, первая авария произошла накануне утром на 5 км автодороги «Верхняя Бирюса — Ибрюль». 66-летний водитель автомобиля Mazda Demio не справился с управлением и въехал в отбойник. Затем его вынесло на встречную полосу и он столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом. После этого Mazda Demio столкнулась с ограждением и съехала в левый кювет.