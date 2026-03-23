В Красноярском крае произошли две аварии, в которых пострадали дети

В Красноярском крае сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства двух ДТП на встречке в Емельяновском округе, в которых пострадали дети.
По информации пресс-службы ГУ МВД по региону, первая авария произошла накануне утром на 5 км автодороги «Верхняя Бирюса — Ибрюль». 66-летний водитель автомобиля Mazda Demio не справился с управлением и въехал в отбойник. Затем его вынесло на встречную полосу и он столкнулся с автомобилем Volvo с полуприцепом. После этого Mazda Demio столкнулась с ограждением и съехала в левый кювет.
В результате аварии пострадали водитель и годовалый малыш в автомобиле Mazda Demio. Ребенок был госпитализирован.
Второе ДТП произошло днем 23 марта. 40-летняя женщина-водитель за рулем Nissan ехала со стороны Березовки в Емельяново, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с Toyota.
В ДТП пострадали 46-летний водитель и 12-летний мальчик в автомобиле Toyota. Подросток в момент аварии был пристегнут ремнем безопасности. Ему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован.
«В отношении обоих водителей инспекторы ДПС составили административные материалы по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере 7500 рублей либо лишение права управления на срок до шести месяцев. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — пояснили в краевой полиции.
