Подросток, выпавший из окна 5 этажа в Индустриальном районе Перми, выжил

Следователи устанавливают обстоятельства выпадения подростка из окна в Индустриальном районе Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Речь идёт об инциденте, котрый произошёл рано утром 23 марта. Стало известно, что около пяти утра на улице Стахановской из окна пятого этажа выпал человек. По мнению жильцов, это был 17-летний подросток.
В следственном комитете подтвердили, что это был подросток. Обстоятельства случившегося высняются.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства случившегося. Подросток госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в ведомстве сайту perm.aif.ru.