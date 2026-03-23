На Дону загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В селе Крым произошёл пожар на складе горюче‑смазочных материалов. Пожарно‑спасательные подразделения оперативно прибыли на место происшествия.
Площадь возгорания изначально составила 1 000 квадратных метров. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, однако угрозы распространения огня нет.
На месте задействованы около 88 человек и 29 единиц техники. В 12:30 пожар локализован на площади 3 000 кв. м.
