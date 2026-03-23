В Красноярске на месяц ограничат движение по Диктатуры Пролетариата

С 23:00 23 марта до 23:00 24 апреля в Красноярске ограничат движение транспорта по ул. Диктатуры Пролетариата, сообщили в администрации города. Причина неудобства — реконструкция тепловых сетей.
Известно, что будет перекрыт участок улицы от ул. Дубровинского до ул. Диктатуры пролетариата, 10. Ещё в районе ул. Дубровинского, 106 на две полосы сузят проезжую часть на отрезке протяжённостью 60 метров.
Кроме того, обратите внимание, что на участке от ул. Диктатуры Пролетариата, 10 до здания № 12 для предотвращения остановки и стоянки перекроют полосу движения.