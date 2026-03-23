Племенным животноводческим хозяйствам Красноярского края окажут поддержку

В министерстве сельского хозяйства Красноярского края принимают документы на предоставление субсидий для поддержки племенного животноводства. Из федерального и краевого бюджетов на это направление выделили 96,7 млн рублей. Заявки принимают до 10 апреля 2026 года.
Принять участие в отборе могут предприятия из реестра племенных хозяйств. Обязательным критерием является выполнение требований к реализации племенной продукции (материала) и показателям воспроизводства стада.
Новое условие отбора — наличие в государственном реестре земель сельхозназначения сведений о земельных участках, на которых действует или планируется развернуть сельхозпроизводство и на которых расположены животноводческие комплексы (фермы).
Предприятиям возместят часть затрат на поддержку племенного маточного поголовья крупного рогатого скота, племенных быков-производителей.
«Животноводческие хозяйства края демонстрируют рост молочной продуктивности. По этому показателю наш регион занимает второе место в Сибирском федеральном округе. Обеспечение сельхозпропроизводителей племенным поголовьем — одна из основных задач отрасли», — отметил министр сельского хозяйства Красноярского края Дмитрий Воропаев.
В этом году аграриям региона также возместят часть затрат на приобретение племенного материала по договорам купли-продажи. Отбор на предоставление субсидии по этому направлению планируют провести в июле.