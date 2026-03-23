На Донбассе будет создан новый Национальный парк

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Национальный парк общероссийского значения планируется создать в ДНР на базе природного парка «Меотида» в южной части республики, сообщил министр природных ресурсов и экологии региона Алексей Шебалков.
Он напомнил, что в прошлом году уже были созданы особо охраняемые природные территории — природный заповедник «Степь Донецкая» в ДНР и соседней Запорожской области, а также национальный природный парк «Святые Горы» На территории Артёмовского, Краснолиманского и Славянского муниципальных округов ДНР и города Лисичанска в ЛНР.
Природный национальный парк «Меотида» был создан 25 декабря 2009 года, его площадь превышает 20 тысяч гектаров. В состав парка включена двухкилометровая прибрежная полоса Азовского моря в Новоазовском и Мангушском районах, в том числе заказник «Белосарайская коса» под Мариуполем и памятник природы «Кривая коса» в пешей доступности от курортного поселка Седово.
Об этом сообщил ТГ-канал правительства ДНР.
