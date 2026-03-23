Нижний Новгород признан городом-лидером по развитию электротранспорта

Нижегородская область стала триумфатором национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, областной центр признан лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Кроме того, инновационная модель ПАЗ CITYMAX 8 и трамвай «МиНиН» получили статусы автобуса и трамвая года в категории «Выбор народа».