Нижний Новгород признан городом-лидером по развитию электротранспорта

Нижегородская область стала триумфатором национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Как сообщил губернатор Глеб Никитин в своём канале в MAX, областной центр признан лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Кроме того, инновационная модель ПАЗ CITYMAX 8 и трамвай «МиНиН» получили статусы автобуса и трамвая года в категории «Выбор народа».
В регионе реализуется самый масштабный среди нестоличных субъектов проект модернизации трамвайной сети. В рамках программы на совместном нижегородско-белорусском предприятии в Ворсме уже произведено 145 из 170 запланированных трамваев марки «МиНиН». Параллельно в Нижнем Новгороде создана вторая по численности в России электробусная сеть, крупнейший парк электротакси, а также продолжается продление метрополитена и развитие канатных дорог.
Правительство области делает ставку на разнообразие сценариев передвижения, объединяя трамваи, троллейбусы, электробусы, городские электрички и метро в единую удобную систему. По словам главы региона, высокая оценка экспертного сообщества и самих жителей подтверждает правильность выбранного курса на создание комфортного и современного общественного транспорта в растущем мегаполисе.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород обошел Париж и Нью-Йорк в рейтинге качества жизни.