В Перми на Гайве изменили маршрут движения пяти автобусных маршрутов

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении движения автобусов в Орджоникидзевском районе Перми. Пять маршрутов автобусов следуют в объезд закрытого участка дороги до 07:00 24 марта.
Изменения затронули маршруты № 18 «Пермский военный институт — пл. Дружбы», № 22 «М/р Васильевка — Пермский военный институт», № 44 «М/р Нижняя Мостовая — м/р Кислотные дачи — м/р Камский», № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» и № 73 «М/р Январский — м/р Заозерье», следующих в центр города. Посадка и высадка пассажиров производится в районе дома № 87 на ул. Гайвинской. Автобусы объезжают остановку «Ул. Репина».
«Изменения связаны с ремонтными работами на сетях», — дополнили в городском ведомстве.
Аварийно-восстановительные работы на ул. Репина, 67А проводит компания «НОВОГОР-Прикамье».