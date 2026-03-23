Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на Гайве изменили маршрут движения пяти автобусных маршрутов

Изменение действуют до семи утра 24 марта.

Источник: Комсомольская правда

Городской департамент транспорта сообщил о временном изменении движения автобусов в Орджоникидзевском районе Перми. Пять маршрутов автобусов следуют в объезд закрытого участка дороги до 07:00 24 марта.

Изменения затронули маршруты № 18 «Пермский военный институт — пл. Дружбы», № 22 «М/р Васильевка — Пермский военный институт», № 44 «М/р Нижняя Мостовая — м/р Кислотные дачи — м/р Камский», № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» и № 73 «М/р Январский — м/р Заозерье», следующих в центр города. Посадка и высадка пассажиров производится в районе дома № 87 на ул. Гайвинской. Автобусы объезжают остановку «Ул. Репина».

«Изменения связаны с ремонтными работами на сетях», — дополнили в городском ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы на ул. Репина, 67А проводит компания «НОВОГОР-Прикамье».