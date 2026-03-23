Суд вернул бюджету Красноярского края 28 миллионов за «срочность» контракта

Контракт на реконструкцию объекта подписали без конкурса.

Полигону твёрдых коммунальных отходов требовалась реконструкция с 2022 года. Спустя два года, осенью 2024 крупный контракт заключили в быстрые сроки с единственной организацией, когда не было конкурентов. Поводом стала «чрезвычайная срочность».

АО «Автоспецбаза» подписало договор на 96 миллионов рублей, из них 28,8 ушли подрядчику в качестве аванса. Закупку провели у единственного поставщика, конкурс и аукцион не проводили.

Прокуратура выяснила, что никакой срочности и чрезвычайной ситуации для заключения быстрого контракта не было. Это было формальное прикрытие, чтобы обойти конкуренцию и освоить бюджетные средства.

Суд обязал вернуть 28 миллионов обратно в бюджет.