Суд вернул бюджету Красноярского края 28 миллионов за «срочность» контракта

Полигону твёрдых коммунальных отходов требовалась реконструкция с 2022 года. Спустя два года, осенью 2024 крупный контракт заключили в быстрые сроки с единственной организацией, когда не было конкурентов. Поводом стала «чрезвычайная срочность».
АО «Автоспецбаза» подписало договор на 96 миллионов рублей, из них 28,8 ушли подрядчику в качестве аванса. Закупку провели у единственного поставщика, конкурс и аукцион не проводили.
Прокуратура выяснила, что никакой срочности и чрезвычайной ситуации для заключения быстрого контракта не было. Это было формальное прикрытие, чтобы обойти конкуренцию и освоить бюджетные средства.
Суд обязал вернуть 28 миллионов обратно в бюджет.