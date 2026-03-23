СК сказал, из-за чего могут начать спецпроизводство и лишить имущества белорусов, живущих за границей

СК сказал белорусам за границей, как они могут потерять имущество в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Следственном комитете предупредили, какие действия живущих за границей белорусов могут нарушить Уголовный кодекс.

Так, в ведомстве напомнили о фиксации правонарушений, совершаемых белорусами за рубежом. И заявили, что по данным следствия в так называемый «День воли» 25 марта признанные экстремистскими формирования и их зарубежные кураторы намерены провести мероприятия для дискредитации Беларуси на международной арене.

— Предпринимаются целенаправленные попытки лидеров и координаторов «беглых», находящихся за пределами страны, задействовать свой актив для проведения провокационных мероприятий за рубежом, — прокомментировали в Следственном комитете.

В СК раскрыли, что основными целями такого рода действий являются создание видимости о якобы массовости протестных настроений, формирование негативного информфона вокруг республики, попытки втянуть уехавших за рубеж белорусов в противоправную деятельность, привлечение финансов для экстремистской деятельности. В ведомстве указали на то, что предполагаемым участникам акций обещают мнимые «меры безопасности» в виде необходимых атрибутов — очков, масок, кепок. Однако это не позволит нарушителям скрыть участие в противоправной деятельности.

— Современная методика позволяет идентифицировать личность каждого, — сообщили в комитете.

В СК подчеркнули, что задействованный актив выявят, а их действиям присвоят квалификацию согласно Уголовному кодексу Беларуси. Участники будут привлечены к ответственности, в том числе с применением механизма спецпроизводства, при необходимости, и конфискацией имущества на территории Беларуси.

Тем временем крупный таксопарк Минска с более чем 800 водителями попался на зарплате в конвертах и огромной неуплате налогов.