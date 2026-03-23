В Красноярском крае за выходные задержали более 100 нетрезвых водителей

За минувшие выходные инспекторы ДПС Красноярского края выявили на дорогах 107 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона. Среди нарушителей оказались 15 автомобилистов, которые уже ранее привлекались к ответственности за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность. Кроме того, был задержан 21 водитель без прав, управлявший автомобилем в нетрезвом виде. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.