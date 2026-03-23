Посольство РФ: россиян среди экипажа задержанного танкера Deyna нет

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Российские граждане отсутствуют среди экипажа танкера Deyna, шедшего из Мурманска и задержанного в Средиземном море ВМС Франции. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России.

Источник: Reuters

«Французская сторона в ответ на запрос посольства сообщила, что российских граждан в составе экипажа нет», — сообщили ТАСС в пресс-службе посольства.

Ранее морская префектура в Тулоне сообщила о задержании в Средиземном море танкера, шедшего под флагом Мозамбика, для проверки национальной принадлежности судна. Президент Франции Эмманюэль Макрон в X выступил с утверждением, что речь идет о танкере так называемого теневого флота РФ.

В понедельник префектура сообщила, что танкер был сопровожден к месту якорной стоянки близ порта Марселя для проверки. В районе якорной стоянки судна введены ограничения морской и воздушной навигации до 27 марта. Национальный состав экипажа не уточняется.

