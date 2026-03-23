Посольство РФ: россиян среди экипажа задержанного танкера Deyna нет

Ранее морская префектура в Тулоне сообщила о задержании в Средиземном море танкера, шедшего под флагом Мозамбика, для проверки национальной принадлежности судна. Президент Франции Эмманюэль Макрон в X выступил с утверждением, что речь идет о танкере так называемого теневого флота РФ.