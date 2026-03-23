Нижний Новгород стал лидером России по развитию электротранспорта

Нижний Новгород признан лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта» на национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Об этом рассказал губернатор Глеб Никитин в телеграм-канале.
Трамвай «МиНиН» получил статус «Трамвай года» в категории «Выбор народа». «Автобусом года» признана модель ПАЗ — CITYMAX 8. Глеб Никитин отметил, что нижегородские власти активно развивают электротранспорт. Так, в Нижнем Новгороде создана вторая по размеру в стране электробусная сеть и самый большой парк электротакси.
«Еще два значимых проекта в сфере электротранспорта, особенно важных в условиях растущего мегаполиса, — продление метрополитена и развитие сети канатных дорог», — написал глава Нижегородской области.
Губернатор напомнил, что по итогам проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде обновят все пути и запустят новый подвижной состав. На данный момент поставлено уже 145 трамваев из 170 запланированных. Транспорт производят на нижегородско-белорусском предприятии в Ворсме.
Напомним, больше 47 км трамвайных путей построят в Приокском и Сормовском районах.