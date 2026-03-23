Нижний Новгород стал лидером России по развитию электротранспорта

Губернатор напомнил, что по итогам проекта модернизации трамвайной сети в Нижнем Новгороде обновят все пути и запустят новый подвижной состав. На данный момент поставлено уже 145 трамваев из 170 запланированных. Транспорт производят на нижегородско-белорусском предприятии в Ворсме.