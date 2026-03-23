Сильный ветер и гололед ожидаются в Красноярске завтра

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По данным синоптиков, завтра, 24 марта, в Красноярске ожидается сильный ветер с порывами 15−18 м/с. Ситуацию усугубит гололед.
Жителям города советуют соблюдать меры безопасности:
— не укрываться на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов, недостроенных зданий, под деревьями;
— не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега;
— избегать участков с наледью и снегом, передвигаться осторожно.
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112, напоминают в администрации.