В Пермском крае выросло количество детей с ограниченными возможностями здоровья

Отметим, что впервые за пять последних лет количество несовершеннолетних с ОВЗ превысило 11 тысяч в Прикамье. Так, в предыдущие годы инвалидность имели:
2021 год — 10016 детей,
2022 год — 9940,
2023 год — 10376,
2024 год — 10807.
При этом общее количество прикамцев, которым присвоены различные группы инвалидности, напротив, за последнюю пятилетку сократилось. Если в 2021 году, по официальным данным, в крае проживало 197302 инвалида, то в прошлом году — 192138.
Заметно снизилось количество людей с ОВЗ, которые имеют вторую группу инвалидности, — с 84774 человек (в 2021-м) до 76359 человек (в 2025 году). Также за пять лет уменьшилось число прикамцев с первой группой инвалидности — с 23353 до 22035 человек.
Количество жителей края с третьей группой инвалидности, наоборот, выросло — с 79159 до 81023 человек.
Отметим, что в прошлом году по сравнению с 2024 годом в региона стало больше людей, имеющих первую и третью группу инвалидности.
Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.