В Пермском крае выросло количество детей с ограниченными возможностями здоровья

ПЕРМЬ, 23 марта, ФедералПресс. В Пермском крае продолжает расти количество детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как следует из данных Росстата, в 2025 году в регионе проживал 11031 ребенок, имеющий инвалидность.

Отметим, что впервые за пять последних лет количество несовершеннолетних с ОВЗ превысило 11 тысяч в Прикамье. Так, в предыдущие годы инвалидность имели:

2021 год — 10016 детей,

2022 год — 9940,

2023 год — 10376,

2024 год — 10807.

При этом общее количество прикамцев, которым присвоены различные группы инвалидности, напротив, за последнюю пятилетку сократилось. Если в 2021 году, по официальным данным, в крае проживало 197302 инвалида, то в прошлом году — 192138.

Заметно снизилось количество людей с ОВЗ, которые имеют вторую группу инвалидности, — с 84774 человек (в 2021-м) до 76359 человек (в 2025 году). Также за пять лет уменьшилось число прикамцев с первой группой инвалидности — с 23353 до 22035 человек.

Количество жителей края с третьей группой инвалидности, наоборот, выросло — с 79159 до 81023 человек.

Отметим, что в прошлом году по сравнению с 2024 годом в региона стало больше людей, имеющих первую и третью группу инвалидности.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в соседней Башкирии также выросло количество детей с ОВЗ.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.