В Воронежской области тепловоз протаранил автомобиль, водитель погибла

В Воронежской области произошла авария с участием тепловоза и легкового автомобиля Lada Granta, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в Telegram.

По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем автомобиля Lada выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач. В этот момент на переезде находился тепловоз, машинист которого не успел затормозить. В результате столкновения женщина скончалась на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.