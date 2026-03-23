В Воронежской области тепловоз протаранил автомобиль, водитель погибла

По предварительным данным, 42-летняя местная жительница за рулем автомобиля Lada выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд на 74-м километре автодороги М «Дон» — Бутурлиновка — Воробьевка — Калач. В этот момент на переезде находился тепловоз, машинист которого не успел затормозить. В результате столкновения женщина скончалась на месте.