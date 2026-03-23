Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости Крым. Выпущенной в Крыму транспортной картой можно будет рассчитываться не только в автобусах и троллейбусах, но и в пригородных поездах. Также ведутся переговоры о том, чтобы этой картой можно было расплачиваться в общественном транспорте Севастополя. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский на пресс-конференции в Симферополе.

Источник: РИА "Новости"

«Мы ведем переговоры и с Севастополем, и с ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания — ред.), о том, чтобы сделать единую транспортную карту… С Севастополем мы проговорили, они не против», — сказал руководитель ведомства.

Как уточнил Козловский, на сегодняшний день внедрение транспортной карты в Крыму проходит тестовый режим. На следующем этапе планируется расширение действия карты.

По его словам, транспортная карта пользуется популярностью у крымчан — только в первый день продаж ее приобрели полторы тысячи человек.

«Будет единая транспортная карта, которая будет касаться всех: и частников, и “Крымтроллейбус”, и ЮППК, и Севастополь», — отметил министр.

Он добавил, что транспортную карту можно будет пополнять через приложение, а также платежные терминалы.

Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал, что транспортная карта «Цифровой Крым» для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах «Крымтроллейбуса».

С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия «Крымтроллейбус», а с мая — и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше