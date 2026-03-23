Транспортную карту планируют сделать единой для Крыма и Севастополя

«Мы ведем переговоры и с Севастополем, и с ЮППК (Южная пригородная пассажирская компания — ред.), о том, чтобы сделать единую транспортную карту… С Севастополем мы проговорили, они не против», — сказал руководитель ведомства.
Как уточнил Козловский, на сегодняшний день внедрение транспортной карты в Крыму проходит тестовый режим. На следующем этапе планируется расширение действия карты.
По его словам, транспортная карта пользуется популярностью у крымчан — только в первый день продаж ее приобрели полторы тысячи человек.
«Будет единая транспортная карта, которая будет касаться всех: и частников, и “Крымтроллейбус”, и ЮППК, и Севастополь», — отметил министр.
Он добавил, что транспортную карту можно будет пополнять через приложение, а также платежные терминалы.
Ранее министр транспорта республики Арсений Козловский сообщал, что транспортная карта «Цифровой Крым» для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах «Крымтроллейбуса».
С 1 февраля 2026 года в Крыму была введена единая транспортная карта проезда. Власти республики предупредили, что наличными расплатиться будет нельзя в общественном транспорте предприятия «Крымтроллейбус», а с мая — и в машинах частных перевозчиков. Однако глава республики Сергей Аксенов заявил, что полного перехода на безналичный расчет не будет, так как проект еще недоработан. Ограничений на оплату проезда наличными в Крыму вводить пока не планируется, заверил руководитель региона.