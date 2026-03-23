Производственную аптеку будущего открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начал свою работу фармацевтический комплекс нового поколения, призванный стать образцом будущих аптек. Об этом сообщили в Telegram-канале «Бокал прессека».
Хотя сам термин «производственная аптека» может вызывать ассоциации с советским прошлым, современное предприятие представляет собой высокотехнологичный объект, соответствующий мировым стандартам GMP, площадью 480 квадратных метров.
Основное отличие новой аптеки от традиционных заключается в возможности изготовления лекарственных форм с индивидуальной дозировкой, адаптированной под нужды каждого пациента. Особое внимание уделяется созданию детских препаратов в микродозах, которые зачастую отсутствуют в ассортименте заводских аналогов.
Производственная мощность составляет до 800 упаковок за смену, что позволит полностью удовлетворить потребность медицинских учреждений региона в лекарствах, изготовленных по индивидуальным рецептам.
Для обеспечения стерильности и качества продукции будут задействованы два автономных блока «чистых помещений». После цифрового оформления заказа, готовые медикаменты будут доставлены в любую точку региона в течение 24 часов, с обязательным сохранением температурного режима (холодовой цепи).
Данное место должно стать централизованным узлом по производству фармацевтических субстанций, таких как мази, растворы и микстуры, для нужд стационаров. Это позволит освободить больницы от необходимости поддерживать собственные, зачастую неэффективные, производственные мощности.
