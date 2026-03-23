Появились кадры с места смертельного ДТП с тепловозом в Воронежской области

Смертельное ДТП с тепловозом произошло в воскресенье, 22 марта, на 74-м км трассы М-4 «Дон» — Бутурлиновка — Воробьёвка — Калач в Воробьёвском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, 42-летняя женщина, находившаяся за рулём Lada Granta, выехала на нерегулируемый железнодорожный переезд, пытаясь проскочить перед тепловозом. Им управлял 48-летний машинист.
В результате ДТП автомобилистка от полученных травм скончалась до приезда скорой.
В пресс-службе ЮВЖД уточнили, что машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения. При этом схода подвижного состава не произошло. На график движения поездов авария не повлияла.