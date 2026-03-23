В Красноярском крае самой доступной подработкой стала сфера складов и хранилищ

В Красноярском крае зимой 2025−2026 года самой доступной подработкой, в том числе для жителей пожилого возраста, стала сфера складов и хранилищ. Эксперты сервиса «Авито Подработки» выяснили, что средняя предлагаемая зарплата составила около 49 507 рублей в месяц.
За год число смен в сфере хранилищ выросло в два раза (+104%). Также увеличилось число предложений о подработке для людей старшего возраста в розничной и оптовой торговле — их стало больше на 27%, а средние предлагаемые вознаграждения достигают 6916 рублей за смену.
— Интерес пользователей к предложениям о подработке с пометкой о доступности для пенсионеров также вырос. За год такой подработкой стали интересоваться на 25% чаще, — говорит Сергей Яськин, директор сервиса.
Ранее мы писали, что запись детей в первый класс в Красноярске стартует 1 апреля. Ожидается, что за парты в сентябре 2026 года сядут больше 14 тысяч первоклассников.