Нижегородского перевозчика привлекли к ответственности за проезд автобусов мимо остановок

Житель Нижнего Новгорода пожаловался на водителя автобуса № 67 за проезд остановки «Улица Лескова» без посадки и высадки пассажиров. Соответствующее сообщение поступило в Центр развития транспортных систем, рассказала специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.
«С целью объективного рассмотрения обращения в ООО “Мещеряков и Компания” был направлен запрос на получение мотивированного пояснения по существу обращения. В ответ перевозчик предоставил информацию о применении дисциплинарного взыскания к водителю указанного автобуса», — уточняется в сообщении.
Однако ЦРТС потребовал от перевозчика заплатить штраф в соответствии с условиями государственного контракта на обслуживание маршрута.
«Кроме этого, указанный перевозчик привлечен к ответственности за нарушения условий госконтрактов в связи с проездами остановок без посадки и высадки пассажиров водителями маршрутов № 13, 32, 34, 81, 67, 83», — добавили специалисты.
