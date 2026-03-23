Нижегородского перевозчика привлекли к ответственности за проезд автобусов мимо остановок

Пассажиры часто жалуются на эту проблему в группе ЦРТС.

Житель Нижнего Новгорода пожаловался на водителя автобуса № 67 за проезд остановки «Улица Лескова» без посадки и высадки пассажиров. Соответствующее сообщение поступило в Центр развития транспортных систем, рассказала специалист группы информационного обеспечения ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в социальной сети.

«С целью объективного рассмотрения обращения в ООО “Мещеряков и Компания” был направлен запрос на получение мотивированного пояснения по существу обращения. В ответ перевозчик предоставил информацию о применении дисциплинарного взыскания к водителю указанного автобуса», — уточняется в сообщении.

Однако ЦРТС потребовал от перевозчика заплатить штраф в соответствии с условиями государственного контракта на обслуживание маршрута.

«Кроме этого, указанный перевозчик привлечен к ответственности за нарушения условий госконтрактов в связи с проездами остановок без посадки и высадки пассажиров водителями маршрутов № 13, 32, 34, 81, 67, 83», — добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что несколько лысковских автобусов теперь отображаются на портале АСИП.