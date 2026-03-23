Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рынок недвижимость в Кишинёве рухнул еще больше: Желающих покупать жилье по 3000 евро за квадратный метр нет — какие прогнозы по ценам

Даже при зарплате в 1000 евро, люди не могут позволить себе купить квртиру.

Источник: Комсомольская правда

Рынок недвижимости Кишинева: застройщики в тупике.

Продажи жилья в столице обвалились на 70−80%, так как стратегия высоких цен (до 3000 евро за квадрат) перестала работать. При средней зарплате в 16 000 леев покупка квартиры стала недоступной даже для обеспеченных семей.

Экономист Марин Господаренко отмечает, что рынок ждет коррекция: застройщики больше не могут удерживать пустующие объекты, и вскоре ожидается рост предложений по более реалистичным ценам. Ситуацию усугубляют отсутствие законов для риелторов и теневые схемы.

Ну неужели дошло, что то, что происходит сейчас на рынке недвижимости — иначе чем воровство не назовёшь.

А риэлторов пора бы тоже приструнить.

