Рынок недвижимость в Кишинёве рухнул еще больше: Желающих покупать жилье по 3000 евро за квадратный метр нет — какие прогнозы по ценам

Рынок недвижимости Кишинева: застройщики в тупике.
Продажи жилья в столице обвалились на 70−80%, так как стратегия высоких цен (до 3000 евро за квадрат) перестала работать. При средней зарплате в 16 000 леев покупка квартиры стала недоступной даже для обеспеченных семей.
Экономист Марин Господаренко отмечает, что рынок ждет коррекция: застройщики больше не могут удерживать пустующие объекты, и вскоре ожидается рост предложений по более реалистичным ценам. Ситуацию усугубляют отсутствие законов для риелторов и теневые схемы.
Ну неужели дошло, что то, что происходит сейчас на рынке недвижимости — иначе чем воровство не назовёшь.
А риэлторов пора бы тоже приструнить.
