Известный банк создал партнёрский проект совместно с маркетплейсом

«В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ активно идет в партнерства с ключевыми игроками российского рынка. Яндекс — одна из крупнейших компаний, сотрудничество с которой предоставит клиентам как новые сервисы, так и новые цифровые продукты. Один из первых проектов, который будет доступен нашим клиентам — это проект с Яндекс Маркетом. В этом году список совместных инициатив ВТБ и Яндекса будет расширяться, мы также планируем запуск партнерских проектов с лидерами рынка в других отраслях», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.