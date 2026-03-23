Известный банк создал партнёрский проект совместно с маркетплейсом

«В рамках новой стратегии розничного бизнеса ВТБ активно идет в партнерства с ключевыми игроками российского рынка. Яндекс — одна из крупнейших компаний, сотрудничество с которой предоставит клиентам как новые сервисы, так и новые цифровые продукты. Один из первых проектов, который будет доступен нашим клиентам — это проект с Яндекс Маркетом. В этом году список совместных инициатив ВТБ и Яндекса будет расширяться, мы также планируем запуск партнерских проектов с лидерами рынка в других отраслях», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
«Вместе с партнерами мы запускаем программы, которые делают опыт клиентов Яндекс Маркета удобнее и выгоднее. Такие проекты — не просто тренд, а способ укрепить доверие аудитории и сделать сервис ещё полезнее. В центре таких проектов всегда стоит пользователь: он получает больше возможностей и комфорта при покупках», — говорит коммерческий директор рекламной платформы Яндекс UrbanAds Михаил Гущин.
Скидка рассчитывается индивидуально.