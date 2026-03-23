Рейсы Минск — Санкт-Петербург и обратно задерживали из-за ограничений в Пулково

В «Белавиа» сообщили о задержке авиарейсов «Минск — Санкт-Петербург» и обратно из-за ограничений в аэропорту Пулково, пишет БелТА.
В пресс-службе авиакомпании рассказали, что в аэропорту введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В итоге рейс Минск — Санкт-Петербург, который должен был вылететь 22 марта в 17.50 из белорусской столицы, вылетел с опозданием более чем на 15 часов, отправившись только в 10.00. По аналогичной причине был задержан и рейса Санкт-Петербург — Минск (B2 946 — Ред.).
На время ожидания пассажирам задержанных рейсов предлагались горячие напитки и питание.
Между тем СК сказал, из-за чего могут начать спецпроизводство и лишить имущества белорусов, живущих за границей.
И мы писали, что таксопарк Минска с более чем 800 водителями попался на зарплате в конвертах и огромной неуплате налогов.