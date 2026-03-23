Житель Светлого рассылал знакомым порнографию в мессенджере и стал фигурантом уголовного дела

Сотрудники отдела по борьбе с противоправным использованием IT-технологий УМВД по Калининградской области задержали 32-летнего жителя Светлого. Мужчину подозревают в незаконном распространении порнографических материалов через интернет.
По данным полиции, подозреваемый в одном из популярных мессенджеров рассылал своим знакомым мужского пола личные фото и видеоролики интимного содержания.
В отношении жителя Светлого возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ — незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от двух до шести лет.