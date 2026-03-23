Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приюту для кошек в Перми требуются вещи из-за переезда на новое место

Предметы могут быть не новыми, но обязательно в хорошем состоянии.

Волонтёры приюта «Счастливый хвост» просят пермяков отдать приюту необходимые вещи в связи с переездом в новое здание.

Более 200 котов и кошек обретают новый дом: приют переезжает в просторное здание, где наконец хватит места всем подопечным. Как рассказали волонтёры сайту perm.aif.ru, сейчас в первую очередь нужны:

когтеточки, домики и лежанки для кошек;

большие клетки для собак (потребуются для карантина котов);

латексные перчатки;

швабры, вёдра;

канцелярия: степлеры, ручки, тетради для записей, карандаши, корректор, ножницы.

Вещи могут быть не новыми, но обязательно в хорошем состоянии — не разодранными и не испорченными.

Все, кто готов помочь, могут написать в группу приюта во «ВКонтакте».