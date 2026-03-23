Приюту для кошек в Перми требуются вещи из-за переезда на новое место

Волонтёры приюта «Счастливый хвост» просят пермяков отдать приюту необходимые вещи в связи с переездом в новое здание.
Более 200 котов и кошек обретают новый дом: приют переезжает в просторное здание, где наконец хватит места всем подопечным. Как рассказали волонтёры сайту perm.aif.ru, сейчас в первую очередь нужны:
когтеточки, домики и лежанки для кошек;
большие клетки для собак (потребуются для карантина котов);
латексные перчатки;
швабры, вёдра;
канцелярия: степлеры, ручки, тетради для записей, карандаши, корректор, ножницы.
Вещи могут быть не новыми, но обязательно в хорошем состоянии — не разодранными и не испорченными.
Все, кто готов помочь, могут написать в группу приюта во «ВКонтакте».