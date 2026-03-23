С 1 апреля стартует запись детей в первый класс в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 1 апреля родители красноярских первоклассников смогут подать заявления в школы.
Прием документов пройдет в два этапа. До 30 июня школы принимают заявления от детей, которые живут в районе школы, а также от братьев и сестер уже учащихся детей и семей льготных категорий. С 7 июля по 5 сентября документы принимаются на оставшиеся места.
Узнать, к какой школе прикреплен дом, можно на сайте главного управления образования. Самый простой способ подачи заявления — через портал «Госуслуги», но можно обратиться и в школу лично.
В этом году в Красноярске откроется более 550 первых классов, а за парты сядут свыше 14 тысяч детей.
Добавим, в первый класс принимают детей от шести с половиной до восьми лет, но при наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии возможен прием в более раннем или позднем возрасте. Родители должны предоставить заявление, свидетельство о рождении ребенка и документ о регистрации по месту жительства.
Актуальная информация о свободных местах и графике приема заявлений публикуется на сайтах школ.