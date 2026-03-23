51-летний мужчина потерял сознание на улице Кольцовской в Воронеже

Утром 20 марта на улице Кольцовской в Воронеже внезапно стало плохо 51-летнему мужчине. Прохожий потерял равновесие и упал на тротуар. Мужчину заметили находившиеся рядом госавтоинспекторы. Они поспешили на помощь — вызвали скорую медицинскую помощь, предотвратили возможные травмы пострадавшего и уложили мужчину в безопасное положение.
Прибывшие медики забрали пациента в больницу и поблагодарили инспекторов за грамотную помощь потерпевшему. Их оперативное вмешательство предотвратило возможные осложнения.
