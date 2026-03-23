В центре Красноярска контролируют движение из-за перекрытия Дубровинского

В Красноярске специалисты регулируют движение транспорта в районе улиц Дубровинского и Диктатуры Пролетариата. Об этом сообщили в мэрии.
Напомним, с сегодняшнего дня закрыт участок на Диктатуры Пролетариата от улицы Дубровинского до дома по улицы Диктатуры Пролетариата, 10. Ограничения связаны с заменой теплосетей и продлятся до 24 апреля. Власти поясняют: работы необходимы, чтобы избежать аварий и обеспечить стабильное теплоснабжение.
На фоне перекрытия специалисты Центра организации дорожного движения перешли на круглосуточный режим. Фазы работы светофорных объектов были перестроены таким образом, чтобы обеспечить максимальную пропускную способность и безопасность на дорогах в сложившихся условиях.
Водителям предлагают два варианта объезда. Первый — при движении со стороны Николаевского моста повернуть с улицы Дубровинского налево на Бограда, а после проехать по Дзержинского и вывернуть на привычный маршрут. Второй — продолжить движение по улице Дубровинского вдоль набережной, свернуть на Кирова, а затем через Урицкого выехать на Диктатуры Пролетариата.
В мэрии просят автомобилистов учитывать ограничения и заранее планировать маршрут.
