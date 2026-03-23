На Кавказе нашли следы обмена технологиями с древними жителями Прикаспия

Украшения найдены в отложениях возрастом около 10 тыс. лет. Речь идет не о фрагментах раковин, а об оперкулюмах — крышечках, закрывающих раковину при втягивании моллюска. Диаметр нашивок-бусин составляет около 0,5−0,7 см. Практически посередине каждой из них есть специально подработанное отверстие, а на внешней стороне сохранились следы сглаживания. Ученые подчеркивают, что подобные украшения не характерны для других стоянок Кавказа, но встречаются в Северо-Западном регионе Прикаспия. Именно это, по оценке исследователей, и позволяет говорить о возможном обмене технологиями между Северо-Западным Кавказом и Каспийским регионом.