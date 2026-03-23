На Кавказе нашли следы обмена технологиями с древними жителями Прикаспия

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Археологи обнаружили в Кувинской пещере на Северо-Западном Кавказе 159 бусин из морских моллюсков, изготовленных по технологии, характерной для Северо-Западного Прикаспия, что может указывать на контакты и обмен технологиями между двумя регионами, сообщили в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
«Это может указывать на обмен технологиями между Северо-Западным Кавказом и Каспийским регионом. Находки позволяют лучше понять, как заселялся Кавказ неандертальцами и современными людьми, а также установить их контакты с жителями других районов», — говорится в сообщении.
Украшения найдены в отложениях возрастом около 10 тыс. лет. Речь идет не о фрагментах раковин, а об оперкулюмах — крышечках, закрывающих раковину при втягивании моллюска. Диаметр нашивок-бусин составляет около 0,5−0,7 см. Практически посередине каждой из них есть специально подработанное отверстие, а на внешней стороне сохранились следы сглаживания. Ученые подчеркивают, что подобные украшения не характерны для других стоянок Кавказа, но встречаются в Северо-Западном регионе Прикаспия. Именно это, по оценке исследователей, и позволяет говорить о возможном обмене технологиями между Северо-Западным Кавказом и Каспийским регионом.
В ходе экспедиций 2021 и 2024 годов ученые нашли в пещере следы пребывания как неандертальцев, так и более поздних обитателей — людей современного типа. Самый древний изученный слой относится к периоду 40−50 тыс. лет назад. В нем обнаружены кремневые остроконечники, которые авторы называют типичными орудиями неандертальцев, а также кости горного козла, на которого могли охотиться обитатели пещеры.
Результаты исследования.
Анализ показал, что в период 40−24 тыс. лет назад пещера была покинута. Исследователи связывают это с похолоданием, которое привело к исчезновению неандертальцев на Кавказе. Позднее, 22−24 тыс. лет назад, пещеру вновь заселили люди современного типа. Датирование провели сотрудники Института географии РАН. Согласно находкам, эти обитатели пещеры изготавливали составные орудия из небольших пластин — микролитов. Речь идет об охотничьем вооружении, в том числе наконечниках стрел, а также орудиях для обработки добычи — ножах для резания мяса и скребках для обработки шкур.
Как отметил руководитель проекта, кандидат исторических наук, директор АНО «Лаборатория доистории» Владимир Дороничев, Кувинская пещера является самой восточной известной стоянкой неандертальцев Северо-Западного Кавказа и важна для дальнейшего изучения заселения региона неандертальцами в конце эпохи их существования и современными людьми в более поздние периоды. В ближайшее время исследователи планируют продолжить раскопки, чтобы изучить более древние следы обитания неандертальцев в глубине пещеры. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports. Кувинская пещера расположена в бассейне реки Кубани на юго-востоке Краснодарского края. Ее недавно обнаружили сотрудники АНО «Лаборатория доистории» из Санкт-Петербурга.