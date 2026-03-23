Семь юных нижегородцев участвуют в спортивном шоу «Суперниндзя. Дети»

86-метровую полосу препятствий попытаются пройти в общей сложности 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана и других стран. Школьники будут бороться за главное звание «Суперниндзя». Денежный приз в шесть миллионов рублей разделят трое победителей в трех возрастных категориях. Премьера третьего сезона шоу состоится 5 апреля.