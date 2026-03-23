Семь юных нижегородцев участвуют в спортивном шоу «Суперниндзя. Дети»

Семь нижегородских школьников примут участие в новом сезоне спортивно-развлекательного шоу «Суперниндзя. Дети» (0+). Об этом рассказали в пресс-службе телевизионного проекта.
Среди участников — 12-летний нижегородец Илья Зиночкин, который в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Там он уступил победителю первого сезона Филиппу Молякову. В проект вернулась еще одна участница из Нижнего Новгорода — Александра Полева, которая занимается плаванием.
86-метровую полосу препятствий попытаются пройти в общей сложности 180 юных атлетов из России, Беларуси, Молдовы, Латвии, Казахстана и других стран. Школьники будут бороться за главное звание «Суперниндзя». Денежный приз в шесть миллионов рублей разделят трое победителей в трех возрастных категориях. Премьера третьего сезона шоу состоится 5 апреля.
