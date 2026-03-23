Нижегородская область стала лучшей в трех номинациях нацпремии «За вклад в развитие городской мобильности»

Нижегородская область одержала несколько побед в национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности». Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Нижний Новгород признали лучшим в номинации «Город-лидер по развитию городского электротранспорта». Кроме того, трамвай «МиНиН» получил статус «Трамвай года» в категории «Выбор народа», а «ПАЗ — CITYMAX 8» стал «Автобусом года».
«Мы активно развиваем городской электротранспорт. В Нижнем Новгороде с нуля создали вторую по численности в стране электробусную сеть и самый большой парк электротакси. Еще два значимых проекта в сфере электротранспорта, особенно важных в условиях растущего мегаполиса, — продление метрополитена и развитие сети канатных дорог», — отметил Глеб Никитин.
Также он напомнил, что в Нижнем Новгороде ведется работа по модернизации трамвайной сети. Это самый масштабный проект среди нестоличных регионов. По его итогам будут обновлены все пути и запущен новый подвижной состав трамваев марки «МиНиН». Они производятся на совместном нижегородско-белорусском предприятии в городе Ворсме.
«Правительство Нижегородской области развивает все возможные виды городского транспорта — трамваи, троллейбусы и электробусы, метро, сеть городских электричек, электротакси и даже сеть канатных дорог, создавая комфортные и разнообразные сценарии использования, чтобы сделать общественный транспорт максимально удобным и привлекательным для пассажиров», — резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что новые автобусы поступят в Нижегородскую область по программе льготного лизинга.