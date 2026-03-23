Белгидромет сообщает о росте уровня воды в реках

МИНСК, 23 мар — Sputnik. Рост уровня воды наблюдается на большинстве рек страны, интенсивность подъема составляет около 16 сантиметров за сутки, сообщили в Белгидромете.
Синоптики отмечают, что 21 — 22 марта вода на притоках Сожа — реках Остер и Проня -в Могилевской области соответственно вышла на пойму. В это же время вскрылась Западная Двина в районе поселка Сураж, а ее приток (Дрыса) у деревни Дерновичи в Витебской области полностью освободился от ледяных оков.
По данным на понедельник, в верховьях Западной Двины и Днепра начался ледоход. На водохранилищах Вилейское, Чигиринское, Солигорское, Заславское, Красная Слобода и озерах Нарочь, Дривяты, Червоное, Лукомское наблюдается ледостав — лед тает на месте: на нем появились полыньи и разводья, поэтому Белгидромет предупреждает, что выходить на лед сейчас нельзя.
«На большинстве рек страны наблюдается рост уровней воды с интенсивностью до 16 см за сутки. Вода находится на пойме на большинстве рек бассейнов Днепра, Березины, Сожа и Припяти, а также на отдельных участках рек бассейнов Немана и Вилии», — говорится в сообщении Белгидромета.
Кроме того, синоптики сообщают, что на реке Проня у деревни Летяги на Могилевщине уровень воды подошел вплотную к опасной высокой отметке. По прогнозам, в ближайшие дни ожидаются дальнейшее таяние льда на водоемах и рост уровня воды в реках.
Согласно информации МЧС, из-за паводка подтоплены дворы, хозяйственные постройки, мосты и участки дорог в Лиозненском, Мстиславском, Хотимском, Гомельском, Добрушском и Петриковском районах.
Ранее в Гомельском областном управлении МЧС сообщили о подтоплении паводковыми водами трех участков автомобильных дорог в южном регионе. В ведомстве отметили, что для оказания помощи населению созданы три мобильных отряда — в Гомеле, Мозыре и Жлобине. Ежесуточно ведется мониторинг потенциально опасных мест.