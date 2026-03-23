Ростовская область не вошла в топ-50 регионов по уровню зарплат. Об этом говорится в проведенном исследовании РИА «Новости».
В 2025 году Ростовская область заняла 54‑е место в рейтинге субъектов РФ по уровню средних заработных плат в ведущих отраслях экономики.
Самая высокооплачиваемая отрасль в регионе — финансовые услуги: средняя зарплата здесь достигла 111 тысяч рублей в месяц.
Краснодарский край расположился в рейтинге на 25‑м месте, существенно опередив Ростовскую область. На Кубани лидирует IT‑сфера: средняя заработная плата в этой отрасли составляет 155 тысяч рублей.
Среди наиболее прибыльных отраслей в России в 2025 году отмечены: финансовые услуги, IT, добыча нефти и газа, транспортное машиностроение, энергетика, металлургия, добыча руд и химическая промышленность.