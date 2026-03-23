В Петербурге началось прощание с телеведущей Галиной Мшанской

В Петербурге началось прощание с женой Басилашвили телеведущей Галиной Мшанской.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Прощание с супругой народного артиста СССР Олега Басилашвили Галиной Мшанской началось в Никольском храме на Большеохтинском кладбище в Санкт‑Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.

Мшанская скончалась 20 марта. Она многие десятилетия работала на Ленинградском телевидении.

Церемония прощания проходит в закрытом от прессы режиме по просьбе родственников.

Траурные венки прислали БДТ имени Георгия Товстоногова, Санкт-Петербургская государственная филармония имени Дмитрия Шостаковича и семья Гергиевых.