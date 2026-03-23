В Красноярске готовят к выходу пылесосы «Фанта»

Как сообщили в пресс-службе специализированного автотранспортного предприятия Красноярска, специалисты приступили к подготовке дорожных пылесосов «Фанта». Сейчас им проводят техническое обслуживание. К уборке техника приступит, когда температура воздуха будет стабильно держаться выше нуля. Это важно, так как «Фанты» используют воду для обеспыливания, а при минусовой температуре она может замерзнуть в системе или превратиться в лёд на дороге, — отметили в САТП.