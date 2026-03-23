Хакеры взламывают умные колонки россиян для доступа к личным данным

В России наблюдается увеличение активности хакеров, направленных на умные колонки и голосовых ассистентов. Злоумышленники применяют эти устройства для незаметного сбора информации о пользователях, как сообщили в киберполиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Основная угроза заключается в том, что обычные пользователи могут длительное время не подозревать о несанкционированном доступе к своим устройствам.
Взлом можно распознать, если обратить внимание на определённые признаки: колонка включается сама по себе без команды пользователя, выполняет неожиданные действия (например, включает музыку или совершает звонки), а в истории учётной записи появляются незнакомые устройства или подозрительная активность.
Как рассказали «Петербургскому дневнику» специалисты Лаборатории Касперского, риск взлома умных колонок ниже для продукции крупных производителей, которые, как правило, уделяют большое внимание вопросам безопасности.
Чтобы не скомпрометировать домашнюю умную колонку, пользователи должны следовать ряду рекомендаций: использовать сложные и уникальные пароли для учётных записей, активировать дополнительные механизмы защиты аккаунтов и своевременно устанавливать обновления программного обеспечения.
В Яндексе, в свою очередь, заявили, что случаи удалённого взлома умных колонок не зафиксированы. Компания регулярно совершенствует программное обеспечение для выявления подозрительной активности.
Компания также участвует в программе «Охота за ошибками» (Bug Bounty), которая позволяет независимым исследователям находить потенциальные уязвимости в продуктах. Это помогает дополнительно укреплять безопасность устройств.