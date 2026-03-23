Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии откроют Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли

Его создадут на базе Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа имени Д. Б. Мурзина.

Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли откроется на базе Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа имени Д. Б. Мурзина в Башкирии. Новая образовательная площадка появится по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Кушнаренковского района.

В рамках создания кластера будет проведен капитальный ремонт зданий колледжа, приобретено современное учебное оборудование и построен полигон для практических занятий. В открытии центра примут участие ведущие компании нефтегазовой сферы Башкирии, семь сетевых колледжей и центр опережающей профессиональной подготовки. Каждый из них по своему направлению будет взаимодействовать с будущим кластером в реализации профильных образовательных программ и окажет практическую помощь.

«Наши ребята смогут получить престижную профессию в области геологии, горного и нефтегазового дела и геодезии, пройти практику в реальных условиях и станут квалифицированными специалистами этой отрасли», — заявил глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.