В Башкирии откроют Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли

Центр подготовки кадров для горнодобывающей отрасли откроется на базе Кушнаренковского многопрофильного профессионального колледжа имени Д. Б. Мурзина в Башкирии. Новая образовательная площадка появится по нацпроекту «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Кушнаренковского района.
В рамках создания кластера будет проведен капитальный ремонт зданий колледжа, приобретено современное учебное оборудование и построен полигон для практических занятий. В открытии центра примут участие ведущие компании нефтегазовой сферы Башкирии, семь сетевых колледжей и центр опережающей профессиональной подготовки. Каждый из них по своему направлению будет взаимодействовать с будущим кластером в реализации профильных образовательных программ и окажет практическую помощь.
«Наши ребята смогут получить престижную профессию в области геологии, горного и нефтегазового дела и геодезии, пройти практику в реальных условиях и станут квалифицированными специалистами этой отрасли», — заявил глава администрации Кушнаренковского района Марат Латыпов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.