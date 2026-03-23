За неделю калининградцы перевели мошенникам почти 27 млн рублей. Самый крупный ущерб — 11,3 млн

За прошедшую неделю жертвами телефонных аферистов стали 10 жителей Калининградской области.

Источник: Kaliningradnews

Общий ущерб превысил 26,9 млн рублей. Самую крупную сумму потерял специалист по охране труда из Калининграда — 11,275 миллиона рублей. В большинстве случаев использовалась схема с обвинениями в финансировании вооруженных сил иностранного государства. Именно по этой легенде действовали мошенники, выманивая у людей миллионы.

Проектировщик из Калининграда перевел аферистам 7248300 рублей, пенсионерка из областного центра — 2968000 рублей. Еще одна пенсионерка из Гурьевского района отдала 1200000 рублей, жительница Черняховска — 922000 рублей. Сотрудница детского сада из Калининграда лишилась 685000 рублей, а преподаватель техникума — 385000 рублей — оба поверили в историю про «безопасный счет».

Еще один калининградец потерял 90400 рублей, клюнув на предложение пассивного заработка на маркетплейсе.

Полиция в очередной раз напоминает: сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не звонят с требованием перевести деньги на «безопасные счета». Если вам предлагают таким образом спасти сбережения или помочь в поимке преступников — это мошенники.