В больнице подмосковной Истры установили 3 новых электрокардиографа

Истринская клиническая больница в Московской области получила 3 новых электрокардиографа отечественного производства. Техника была закуплена в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает министерство здравоохранения Подмосковья.
«Это полностью российский прибор. Каждый аппарат снабжен своим принтером и ноутбуком. Такое оборудование нам хорошо знакомо: мы уже получали подобные кардиографы в 2022 году, и за это время они себя отлично зарекомендовали. Сейчас это небольшое, но важное дополнение и обновление нашего парка кардиографов. Часть предшествующих аппаратов мы выведем из эксплуатации, а эти три поступят на вооружение стационарной службы», — рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Истринской больницы Дмитрий Цилих.
Аппараты универсальны, подходят для пациентов всех возрастов, позволяют проводить исследования с нагрузкой и просты в использовании благодаря интуитивно понятному меню. Напомним, жители округа могут пройти бесплатную диспансеризацию и медицинские профосмотры в поликлиниках по месту прикрепления. Запись на прием доступна на региональном портале госуслуг «Здоровье» и по телефону 122.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.