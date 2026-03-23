В больнице подмосковной Истры установили 3 новых электрокардиографа

«Это полностью российский прибор. Каждый аппарат снабжен своим принтером и ноутбуком. Такое оборудование нам хорошо знакомо: мы уже получали подобные кардиографы в 2022 году, и за это время они себя отлично зарекомендовали. Сейчас это небольшое, но важное дополнение и обновление нашего парка кардиографов. Часть предшествующих аппаратов мы выведем из эксплуатации, а эти три поступят на вооружение стационарной службы», — рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Истринской больницы Дмитрий Цилих.