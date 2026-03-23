В Перми насчитывается почти 500 укрытий на случай чрезвычайных ситуаций

493 защитных сооружения гражданской обороны имеется в Перми на март 2026 года, сообщает «Новый компаньон».
В МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» редакции «Нового компаньона» объяснили, что этого количества достаточно, чтобы разместить всех жителей города.
Расстояние от домов до ближайших убежищ, а если их нет — до приспособленных для укрытия заглублённых помещений, не превышает одного километра.
Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в управляющей компании или ТСЖ по месту жительства, в районных администрациях, а также в отделах гражданской защиты Пермского городского управления гражданской защиты.