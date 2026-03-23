МЧС показало видео крупного пожара на складе ГСМ в селе Крым

В Мясниковском районе локализовали возгорание на складе горюче-смазочных материалов.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС России по Ростовской области опубликовало видео с места пожара на складе в селе Крым.

Напомним, огонь вспыхнул на складе с горюче-смазочными материалами. Сначала пламя охватило площадь в 1000 квадратных метров. Однако позже огонь уже полыхал на площади 3000 кв.м.

Увеличение площади пожара потребовало дополнительного привлечения сил и средств. В настоящее время на месте работают 90 человек и 29 единиц специализированной техники. Им удалось локализовать огонь. Спасатели продолжают работу.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше