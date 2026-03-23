Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жилой дом площадью 45 тыс. кв. м будет построен в Люблино по программе реновации

Внесены изменения в правила землепользования и застройки для строительства в Юго-Восточном административном округе столицы многоквартирного дома по программе реновации жилфонда. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Источник: Пресс-служба компании "Метриум"

«Предельная общая площадь квартир составит 45 тыс. кв. м. В здании также предусмотрены нежилые помещения — порядка 4 тыс. кв. м. Они будут находиться на первом этаже, в будущем там можно открыть магазины, аптеки и пункты выдачи заказов», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Уточняется, что новый дом будет расположен по адресу: ул. Совхозная, вл. 10, земельные участки 1 и 2.

Как напомнили в пресс-службе, в столичном районе Люблино имеется транспортная и социальная инфраструктура: наземные остановки, станция метрополитена, детские сады, школы, поликлиника, торговые центры и один из крупнейших столичных лесопарков — Кузьминский.