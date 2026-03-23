Жилой дом площадью 45 тыс. кв. м будет построен в Люблино по программе реновации

«Предельная общая площадь квартир составит 45 тыс. кв. м. В здании также предусмотрены нежилые помещения — порядка 4 тыс. кв. м. Они будут находиться на первом этаже, в будущем там можно открыть магазины, аптеки и пункты выдачи заказов», — приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.
Уточняется, что новый дом будет расположен по адресу: ул. Совхозная, вл. 10, земельные участки 1 и 2.
Как напомнили в пресс-службе, в столичном районе Люблино имеется транспортная и социальная инфраструктура: наземные остановки, станция метрополитена, детские сады, школы, поликлиника, торговые центры и один из крупнейших столичных лесопарков — Кузьминский.