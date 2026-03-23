Обновленная библиотека в Моркинском районе Марий Эл откроется в 2026 году

Библиотека в поселке Морки Моркинского района Республики Марий Эл в этом году преобразится по нацпроекту «Семья». Учреждение модернизируют, установят там новую мебель и оборудование, сообщили в районной администрации.
Подрядчики уже приступили к ремонтным работам, которые включают замену устаревших коммуникаций и обновление интерьера, в том числе внутренних помещений. Книжный фонд библиотеки значительно расширится: в учреждение поступят издания популярной художественной прозы, увлекательные научные публикации и игры для детей и подростков.
Традиционные отделы библиотеки переформируются в современные функциональные зоны. Так, просторное фойе превратится в инфохолл, центр чтения объединит ранее отдельные помещения абонемента, книгохранилища и службы комплектования. Там также обустроят несколько новых зон: молодежный креатив-центр, рабочая зона с компьютерами и сетью Wi-Fi, дискуссионная площадка «ЧитайПамаш» и другие.
Новый облик получит и читальный зал, ставший интеллектуальным центром «Большая перемена»: там планируется проводить лекции, семинары, презентации и кинопоказы. Зал бывшей национальной и краеведческой литературы преобразится в семейную гостиную «Лекотека» — уютное пространство для семейного отдыха и культурного просвещения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.