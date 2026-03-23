В Уфе продлят автобусный маршрут № 14

В Уфе будет продлён маршрут № 14 (ТСК «Пушкинский» — мкр Серебряный ручей). Автобусы будут заезжать в микрорайон Новая Дёма по построенной в прошлом году улице Мечтателей. Вопросы нехватки транспорта подняли жители новых кварталов на приёме в минтрансе РБ. Об этом сообщила глава ведомства Любовь Минакова.
Другие актуальные вопросы, с которыми приехали жители республики: ремонт дороги в селе Октябрьском Уфимского района, дороги Бирск — Питяково, ремонт моста между деревней Усть-Аяз и селом Заимка в Дуванском районе, и других объектов.
Как сообщалось ранее, в текущем строительном сезоне в рамках «дорожного» нацпроекта планируется привести в нормативное состояние не менее 185 км башкирских дорог и 15 мостов, в том числе около 160 км трасс, входящих в опорную дорожную сеть России. Среди них будут туристические направления и дороги к небольшим посёлкам.