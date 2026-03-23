Калининград назвали лучшим городом России по качеству жизни

Калининград назван лучшим городом России по качеству жизни по версии всемирного рейтинга международного портала Numbeo.
В списке — города России и других стран мира, всего 304 строчки. От РФ в рейтинг помимо Калининграда, который стоит на 167 месте с самым лучшим по стране показателем, оказались Нижний Новгород (190 место), Казань (236), Краснодар (239), Москва (242), Санкт-Петербург (243) и Екатеринбург (273).
Аналитики оценивали населенные пункты по девяти параметрам: качество жизни, покупательная способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов, время в пути на работу и обратно, экология, климат.
В лидерах — нидерландские Гаага, Утрехт и Эйндховен. Аутсайдеры — Коломбо (Шри-Ланка), Манила (Филиппины) и Лагос (Нигерия).