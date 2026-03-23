В Ушачах двое школьников провалились под лед, увидев под ним рыбу

ЧП произошло в городском поселке Ушачи 23 марта. Двое школьников в районе улицы Фрунзе провалились под лед на водоеме. На видео МЧС школьники 11 и 12 лет сами рассказали, что приехали в Ушачи на каникулы к бабушке. Женщина попросила внуков вынести мусор, они пошли на улицу, заинтересовались водоемом и увидели подо льдом рыбу. Один из мальчиков вышел на лед, но тот не выдержал и проломился под ним. Второй попытался его спасти, но тоже оказался в ледяной воде.