В четырех городах Свердловской области обустроят туристские центры

Туристические центры четырех городов Свердловской области — Березовского, Богдановича, Верхотурья и Невьянска — благоустроят по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Таким образом, каждый из населенных пунктов получит свой уникальный облик и функционал, сообщили в администрации Березовского городского округа.
В Березовском появится многофункциональный туристско-информационный центр, архитектура которого будет отсылать к образу плотины местного завода. Проект призван подчеркнуть статус города как родины российской золотодобычи. В Богдановиче специалисты сосредоточатся на создании визуально привлекательной среды и комплексного сервиса для автотуристов.
В Невьянске работы по благоустройству будут синхронизированы с планами реставрации объектов культурного наследия и строительством новой гостиницы. В Верхотурье усилия направят на формирование целостной коммуникационной и сервисной среды для гостей.
Кроме того, во всех четырех муниципалитетах появятся новые туристические маршруты, единые навигационные системы, арт-объекты, фотозоны, а также торгово-ярмарочные павильоны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.